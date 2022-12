En attendant l'ouverture de ma boutique en ligne, vous pouvez voir les articles sur Facebook et Instagram.

Les valeurs

Solsie, des créations optimistes, tournées vers l’avenir, alliant la simplicité avec un grain de folie !

Attachée à des valeurs de développement durable et de simplicité, je privilégie les tissus répondant à des labels respectueux de l’environnement et de la santé. Les vêtements et accessoires sont conçus pour être pratiques, solides et évolutifs.

Tous les articles proposés sont conçus et cousus de façon artisanale, à Saint-Jean de Braye, près d'Orléans, dans le Loiret (45).

La plupart sont des pièces uniques ou sont en nombre très limité. Selon la disponibilité du tissu je peux réaliser les articles sur commande. N’hésitez pas à me contacter pour en discuter.

Parce que les impacts environnementaux et sociaux de la « fast fashion » sont un réel problème pour notre planète, il y a enjeu à repenser la mode et notre façon de s’habiller. C’est pourquoi j’ai choisi de créer des vêtements uniques, plus respectueux de l’environnement, conçus pour durer.

Je sélectionne mes matières en privilégiant du tissu certifié Bio GOTS de bonne qualité.